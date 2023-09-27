Атмосфера для росіян гнітюча, єдиний вихід - втеча, - ГУР про удари по Криму

Атмосфера серед російських терористів на території Криму стає дедалі гнітючішою. Особливо після операції Сил безпеки й оборони України "Крабова пастка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Черняка.
"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту РФ дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності”, - заявив Черняк.
За словами представника ГУР, розвідка фіксує усі переміщення російських терористів на території Криму, а ЗСУ використовують ці розвідувальні дані. У зв'язку з цим, як зауважив Черняк, єдиний безпечний варіант для окупантів в Криму - це перебазуватись зі своїм іржавим мотлохом геть з півострова.
Список пріоритетних цілей
Коментуючи регулярну "бавовну" на території Росії, Черняк нагадав про список пріоритетних військових об'єктів, які підлягають ураженню.
"Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - пояснив представник ГУР.
Кодові назви для спецоперацій
Кодові назви для спецоперацій дають, як правило, офіцери-виконавці. За словами Черняка, кожна назва має за мету підкреслили значення, а також символізм операції.
"Наприклад, спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву “Пробудження сили”. Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили", - додав представник ГУР.
"Крабова пастка"
22 вересня, в Севастополі було завдано удар по штабу Чорноморського флоту. На відео можна було побачити значні пошкодження будівлі та стовп диму. Через деякий час в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські воїни.
Як розповідав керівник Головного управління розвідки Кирил Буданов, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 терористів.
Усі подробиці атаки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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