Атмосфера для россиян удручающая, единственный выход - бегство, - ГУР об ударах по Крыму

Атмосфера среди российских террористов на территории Крыма становится все более удручающей. Особенно после операции Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Черняка.
"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - заявил Черняк.
По словам представителя ГУР, разведка фиксирует все перемещения российских террористов на территории Крыма, а ВСУ используют эти разведывательные данные. В связи с этим, как отметил Черняк, единственный безопасный вариант для оккупантов в Крыму - это перебазироваться со своим ржавым хламом прочь с полуострова.
Список приоритетных целей
Комментируя регулярную "бавовну" на территории России, Черняк напомнил о списке приоритетных военных объектов, которые подлежат поражению.
"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - пояснил представитель ГУР.
Кодовые названия для спецопераций
Кодовые названия для спецопераций дают, как правило, офицеры-исполнители. По словам Черняка, каждое название имеет целью подчеркнуть значение, а также символизм операции.
"Например, спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, поэтому пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - добавил представитель ГУР.
"Крабовая ловушка"
22 сентября, в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота. На видео можно было увидеть значительные повреждения здания и столб дыма. Через некоторое время в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские воины.
Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, в ходе операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 террористов.
Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.
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