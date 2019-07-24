"Атлетико" просит заблокировать трансфер Гризманна в "Барселону"

Мадридский "Атлетико" обратилось к руководству Ла Лиги с просьбой не регистрировать трансфер нападающего Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" из-за споров по деталям соглашения. Об этом сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе "Барселона" объявила о покупке 28-летнего нападающего сборной Франции за 120 млн евро. Однако "матрасники" подозревают, что "сине-гранатовые" договорились с французом до 1 июля, когда клаусула была выше - 200 млн евро и требуют доплатить дополнительные 80 млн евро за футболиста.

Гризманн уже успел дебютировать в составе "Барселоны" в товарищеском матче против "Челси" (2:1).

Антуан выступал за "Атлетико" с июля 2014 года. В мае нынешнего года он объявил о решении покинуть клуб. Его контракт с "матрасниками" был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее француз не явился в расположение "Атлетико" на тренировочный сбор, за что клуб пообещал наказать игрока.