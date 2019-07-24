"Атлетіко" просить заблокувати трансфер Грізманн в "Барселону"

Мадридський "Атлетіко" звернулося до керівництва Ла Ліги з проханням не реєструвати трансфер нападника Антуана Грізманна в каталонську "Барселону" через суперечки по деталях угоди. Про це повідомляє Sky Sports.

Минулого тижня "Барселона" оголосила про покупку 28-річного нападника збірної Франції за 120 млн євро. Однак "матрацники" підозрюють, що "синьо-гранатові" домовилися з французом до 1 липня, коли клаусула була вище - 200 млн євро і вимагають доплатити додаткові 80 млн євро за футболіста.

Грізманн вже встиг дебютувати в складі "Барселони" в товариському матчі проти "Челсі" (2:1).

Антуан виступав за "Атлетіко" з липня 2014 року. У травні нинішнього року він оголосив про рішення покинути клуб. Його контракт з "матрацниками" був розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше француз не з'явився в розташування "Атлетіко" на тренувальний збір, за що клуб пообіцяв покарати гравця.