"Ливерпуль" первым в Европе обеспечил себе выход в Лигу чемпионов

Фото: футболисты "Ливерпуля" (twitter.com/lfc)

Подопечные Клоппа плей-офф турнира нынешнего сезона еще не стартовали

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" стал первой командой в Европе, обеспечившей себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Об этом сообщает tribuna.com.

Это стало возможным благодаря домашнему поражению лондонского "Челси" в матче против "Манчестер Юнайтед" (0:2). Таким образом, подопечные Юргена Клоппа точно не опустятся в турнирной таблице АПЛ ниже четвертого места и точно сыграют следующем розыгрыше самого престижного еврокубка вне зависимости от дела "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона еще не стартовал. Сегодня "Ливерпуль" сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" на выезде.

Напомним, что также "мерсисайдцы" могут оформить самое раннее чемпионство в истории АПЛ.