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Атлантический фронт принесет в Украину кратковременное потепление, но весны пока не будет

Автор: Александр Белоус

В Украину уже в субботу, 13 марта, придет атмосферный фронт с Атлантики, который принесет кратковременное потепление. Но потом снова ожидаются снег и морозы.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

"Завтра воздух с Атлантики потеснит и морозы, и холодную погоду с территории Украины", - сказала она.

Как отметила Голеня, температура поднимется до 5-10 градусов тепла и теплая погода сохранится до вторника, 16 марта.

"А 17-18 марта мы будем снова ожидаем циклон, там будет ухудшение погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега. И после этого снова уже зайдет холод, ночная температура будет 2-7 мороза, а дневная - около 0-5 градусов тепла, не больше", - сказала она.

По ее словам, в этом году в Украине типичная погода для марта. "Это не редкая аномалия, что у нас есть осадки в виде снега. Мы помним 23 марта 2013 года, когда нас совсем замело снегом до полуметра. Поэтому это довольно нормальная погода", - сказала Голеня.

Напомним, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала РБК-Украина, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается не раньше середины марта.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

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