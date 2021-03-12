Атлантический фронт принесет в Украину кратковременное потепление, но весны пока не будет

"Завтра воздух с Атлантики потеснит и морозы, и холодную погоду с территории Украины", - сказала она.

Как отметила Голеня, температура поднимется до 5-10 градусов тепла и теплая погода сохранится до вторника, 16 марта.

"А 17-18 марта мы будем снова ожидаем циклон, там будет ухудшение погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега. И после этого снова уже зайдет холод, ночная температура будет 2-7 мороза, а дневная - около 0-5 градусов тепла, не больше", - сказала она.

По ее словам, в этом году в Украине типичная погода для марта. "Это не редкая аномалия, что у нас есть осадки в виде снега. Мы помним 23 марта 2013 года, когда нас совсем замело снегом до полуметра. Поэтому это довольно нормальная погода", - сказала Голеня.