Атлантичний фронт принесе в Україну короткочасне потепління, але весни поки що не буде

"Від завтра повітря з Атлантики потеснить і морози, і холодну погоду з території України", - сказала вона.

Як зазначила Голеня, температура підніметься до 5-10 градусів тепла і тепла погода утримається до вівторка, 16 березня.

"А 17-18 березня ми будемо знову очікувати циклон, там буде погіршення погодних умов. Знову опади у вигляді дощу і мокрого снігу. І після цього знову вже зайде холод, нічна температура буде 2-7 морозу, а денна - десь 0-5 градусів тепла, не більше", - сказала вона.

За її словами, у цьому році в Україні типова погода для березня. "Це не рідкісна аномалія, що у нас є опади у вигляді снігу. Ми пам'ятаємо 23 березня 2013 року, коли нас замело зовсім снігом до півметра. Тому це досить нормальна погода", - сказала Голеня.