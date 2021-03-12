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Атлантичний фронт принесе в Україну короткочасне потепління, але весни поки що не буде

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 13:27
Атлантичний фронт принесе в Україну короткочасне потепління, але весни поки що не буде Фото: сніг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україну вже в суботу, 13 березня, прийде атмосферний фронт з Атлантики, який принесе короткочасне потепління. Але потім знову очікуються сніг та морози.

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

"Від завтра повітря з Атлантики потеснить і морози, і холодну погоду з території України", - сказала вона.

Як зазначила Голеня, температура підніметься до 5-10 градусів тепла і тепла погода утримається до вівторка, 16 березня.

"А 17-18 березня ми будемо знову очікувати циклон, там буде погіршення погодних умов. Знову опади у вигляді дощу і мокрого снігу. І після цього знову вже зайде холод, нічна температура буде 2-7 морозу, а денна - десь 0-5 градусів тепла, не більше", - сказала вона.

За її словами, у цьому році в Україні типова погода для березня. "Це не рідкісна аномалія, що у нас є опади у вигляді снігу. Ми пам'ятаємо 23 березня 2013 року, коли нас замело зовсім снігом до півметра. Тому це досить нормальна погода", - сказала Голеня.

Нагадаємо, раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала РБК-Україна, що весна в Україні у цьому році буде пізньою. Значне потепління очікується не раніше середини березня.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

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