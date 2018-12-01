В Atlantic Council прокомментировали перспективы президентства Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

В Atlantic Council отметили, что Тимошенко стала бы первым в восточнославянском мире женщиной-президентом

Много западных наблюдателей хотели бы смены руководства Украины после президентских выборов 2019 года, самым вероятным сценарием является избрание Юлии Тимошенко, ведь по состоянию на ноябрь 2018 года она является фаворитом гонки, а ее "Батькивщина", согласно соцопросам, уверенно побеждает на парламентских выборах. Об этом пишет в своей статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

По его словам, перспектива прихода к власти Юлии Тимошенко должна также рассматриваться, как шанс для нового начала, улучшения отношений и прогрессивного развития страны в целом.

Автор блога обращает внимание на то, что Тимошенко стала бы первым в восточнославянском мире женщиной-президентом. Это само по себе будет достойным внимания достижением в контексте традиционалистской культуры православной христианской цивилизации, а также неосоветских моделей поведения, которые исторически не слишком поддерживают власть женщин, считает Умланд.

"Тимошенко уже сломала барьеры, когда в 2005 году стала первой женщиной-премьер-министром. А ее избрание на президентский пост было бы огромным шагом вперед в отношении гендерного равенства на всем постсоветском пространстве", - отмечает старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве.

Во-вторых, за последние 20 лет Тимошенко удалось построить прозападную партию под названием "Батькивщина", создание которой укрепило украинскую демократию, обращает внимание журналист. У "Батькивщины" есть функционирующие региональные и местные отделения, фракция присутствовала в украинском парламенте в течение многих лет, а партия является членом-наблюдателем Европейской народной партии, альянса христианско-демократических партий ЕС.

"Батькивщина" популярна не только из-за личности Тимошенко, но и из-за своих социально-экономических инициатив. Другими словами, она ближе к западной политической партии, чем к постсоветскому "политико-технологическому" проекту или пвсевдопартии, пишет Андреас Умланд.

В-третьих, Тимошенко отличается от постсоветских назначенцев, потому что она дважды сидела в тюрьме. По мнению журналиста, "она из другого материала, чем Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко, ни одного из которых ни разу не арестовывали за всю их политическую карьеру".

"Можно сказать, что два ареста Тимошенко как оппозиционного политика скорее свидетельствуют о страхе ее оппонентов перед ее решительностью, чем о каких-то чрезвычайных проступках", - отметил автор.

Наконец, в течение последних месяцев Тимошенко и ее партия провели ряд хорошо организованных конференций под названием "Новый курс", которые предусматривали широкое участие и плюралистические дискуссии.

"Сравнительная открытость этих событий была проиллюстрирована инцидентами, когда незапланированные спикеры спонтанно брали слово без всяких препятствий. На этих встречах звучали содержательные речи и проходили интерактивные дебаты, которые содержали много инновационных подходов", - отметил блогер.

Андреас Умланд также напомнил и о прозрачной реприватизации крупнейшего металлургического комбината Украины "Криворожсталь", которая состоялась при правлении Юлии Тимошенко.

Кроме того, правительство Тимошенко более продуктивно будет сотрудничать с МВФ, Европейским Союзом и другими донорскими организациям, предполагает журналист в своем материале.