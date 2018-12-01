ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Atlantic Council прокоментували перспективи президентства Тимошенко

Новини » Вибори 2019    01.12.2018 - 15:52
В Atlantic Council прокоментували перспективи президентства Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

В Atlantic Council зазначили, що Тимошенко стала б першою у східнослов’янському світі жінкою-президентом

Багато західних спостерігачів хотіли б зміни керівництва України після президентських виборів 2019 року, найвірогіднішим сценарієм є обрання Юлії Тимошенко, адже станом на листопад 2018 року вона є фаворитом перегонів, а її "Батьківщина", відповідно до соцопитувань, впевнено перемагає на парламентських виборах. Про це пише у своїй статті для Atlantic Council старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд.

За його словами, перспектива приходу до влади Юлії Тимошенко повинна також розглядатися, як шанс для нового початку, покращення відносин і прогресивного розвитку країни загалом.

Автор блогу звертає увагу на те, що Тимошенко стала б першою у східнослов’янському світі жінкою-президентом. Це саме по собі буде вартим уваги досягненням в контексті традиціоналістської культури православної християнської цивілізації, а також неорадянських моделей поведінки, які історично не надто підтримують владу жінок, вважає Умланд.

"Тимошенко вже зламала бар’єри, коли у 2005 році стала першою жінкою-прем’єр-міністром. А її обрання на президентську посаду було б величезним кроком вперед щодо гендерної рівності на всьому пострадянському просторі", - зазначає старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві.

По-друге, за останні 20 років Тимошенко вдалося побудувати прозахідну партію під назвою "Батьківщина", створення якої зміцнило українську демократію, звертає увагу журналіст. У "Батьківщини" є функціонуючі регіональні та місцеві осередки, фракція присутня в українському парламенті протягом багатьох років, а партія є членом-спостерігачем Європейської народної партії, альянсу християнсько-демократичних партій ЄС.

"Батьківщина" популярна не лише через особистість Тимошенко, але і через свої соціально-економічні ініціативи. Іншими словами, вона є ближчою до західної політичної партії, ніж до пострадянського "політично-технологічного" проекту або пвсевдопартії, пише Андреас Умланд.

По-третє, Тимошенко відрізняється від пострадянських призначенців, бо вона двічі сиділа у в’язниці. На думку журналіста, "вона з іншого матеріалу, ніж Кучма, Ющенко, Янукович і Порошенко, жодного з яких ні разу не заарештовували за всю їхню політичну кар’єру".

"Можна сказати, що два арешти Тимошенко як опозиційного політика радше свідчать про страх її опонентів перед її рішучістю, ніж про якісь надзвичайні проступки", - зазначив автор.

Нарешті, протягом останніх місяців Тимошенко та її партія провели низку добре-організованих конференцій під назвою "Новий курс", які передбачали широку участь та плюралістичні дискусії.

"Порівняна відкритість цих подій була проілюстрована інцидентами, коли незаплановані спікери спонтанно брали слово без жодних перешкод. На цих зустрічах лунали змістовні промови та відбувалися інтерактивні дебати, які містили багато інноваційних підходів", - зауважив блогер.

Андреас Умланд також нагадав і про прозору реприватизацію найбільшого металургійного комбінату в Україні "Криворіжсталь", яка відбулася за урядування Юлії Тимошенко.

Окрім того, уряд Тимошенко більш продуктивно співпрацюватиме з МВФ, Європейським Союзом та іншими донорськими організаціям, передбачає журналіст у своєму матеріалі.

Тимошенко привітала українців з річницею референдуму про незалежність Тимошенко: Україна ще на один крок наблизилася до Томосу
Новини України БатьківщинаТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся