Без атестата й НМТ: як вступити до вишу дітям з окупованих територій

Вступ для випускників із ТОТ: що треба знати

Зараз в окупації перебуває близько 600 тисяч дітей шкільного віку, із них 42 тисячі продовжують навчатись в українських закладах.

"Щоб допомогти вступникам з тимчасово окупованих територій, держава створила спрощену процедуру вступу. Подати документи та пройти оцінювання можна дистанційно або ж особисто, звернувшись у заклад освіти", - пояснює Кішенко.

Спрощена процедура передбачає:

вступ для абітурієнтів із ТОТ і прифронтових територій є без НМТ;

подача документів онлайн;

складання іспитів дистанційно;

процедура враховує відсутність українських документів;

можливість навчання на бюджеті й отримання стипендії;

анонімність і підтримка на кожному етапі подачі документів;

безоплатне місце в гуртожитку або знижка на проживання.

"У деяких закладах можна навчатись дистанційно, але це потрібно уточнювати у конкретному університеті", - каже експерт.

Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій потрібно звернутися в освітній центр при вибраному університеті. Контакти освітнього центру можна знайти на сайту закладу освіти або на сайті Міністерства освіти й науки України. Дані центри працюють з 1 червня по 30 вересня.

Що робити, якщо нема атестата

Чимало дітей, які опинились на тимчасово окупованій території, не мали змоги закінчити українські школи. Втім, відсутність атестата не є перешкодою для вступу у ВНЗ.

"Діти можуть вступати без атестата. Якщо немає цього документа, то освітній центр перенаправляє в уповноважену школу, де можна здати українську мову та історію України, і там отримати атестат. Після цього знову потрібно звернутись в освітній центр для продовження процедури вступу", - зазначає експертка.

Як вступити без НМТ

Випускникам із ТОТ або прифронтових територій держава створила процедуру вступу у виші без НМТ.

"Для цього треба буде пройти співбесіду-випробування із чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та предмету на вибір, залежно від того, яку спеціальність випускник вибрав", - каже Кішенко.

Дані випробування можна пройти дистанційно.

Квота 2 для вступу

"Для молоді з окупації діє "квота 2", яка передбачає бюджетні місця у вишах. За цією квотою можуть вступати люди з ТОТ або територій, де ведуться активні бойові дії. Перелік цих населених пунктів затверджений відповідним наказом", - додає освітня менеджерка.

Хто може скористатись квотою:

вступники, які живуть або офіційно зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або у районах, де зараз йдуть бойові дії (і де працюють державні електронні системи), у період з 1 червня по 30 вересня року вступу;

вступники, які живуть або зареєстровані на територіях, які були окуповані, але окупація закінчилась після 1 січня року вступу, і які на цей час або залишаються там, або переїхали звідти в цей же рік.

Квота-2 встановлюється у правилах прийому до вишів і становить 10% від загальної кількості місць, але не менше одного. Для вишів, які тимчасово переїхали, а також у Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях, квота становить 40% від держзамовлення за відкритими конкурсами. Про це заклади повідомляють одночасно з оголошенням держзамовлення.

"Варто звертатись у заклад і уточнювати, скільки є бюджетних місць на бажану спеціальність", - радить експертка.

Для вступу потрібно надати відповідні документи, які підтверджують право на квоту (паспорт із пропискою).

Де отримати більше інформації

"До нас уже активно звертається молодь, а також в освітні центри при університетах і в центри "Крим. Україна" та "Донбас. Україна". Ми закликаємо усіх, хто мріє про українську освіту, не боятися, що будуть якісь перепони, адже держава створює усі можливості для навчання дітей з окупованих територій", - каже Кішенко.

Абітурієнти можуть звертати за допомогою до БФ "Схід SOS". Дзвінки за номером 0800 332 614 безкоштовні, якщо ви перебуваєте на підконтрольній території України. Для окупованих територій: 068 827 28 95 (Telegram) і 095 374 82 70 (Viber). Також отримати інформації також можна на ресурсі Osvita.tot.