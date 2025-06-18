Без аттестата и НМТ: как поступить в вуз детям с оккупированных территорий

Дети с временно оккупированных и прифронтовых территорий могут поступить в украинские вузы без сдачи НМТ и даже без аттестата о полном среднем образовании. Государство создало для них упрощенную процедуру.
РБК-Украина расспросило менеджера образовательных программ БФ "Cхід SOS" Юлию Кишенко о том, как работает упрощенная процедура поступления, какие документы нужны и куда обращаться выпускникам с ВОТ.
Сейчас в оккупации находится около 600 тысяч детей школьного возраста, из них 42 тысячи продолжают учиться в украинских заведениях.
"Чтобы помочь абитуриентам с временно оккупированных территорий, государство создало упрощенную процедуру поступления. Подать документы и пройти оценивание можно дистанционно или лично, обратившись в учебное заведение", - объясняет Кишенко.
Упрощенная процедура предусматривает:
"В некоторых заведениях можно учиться дистанционно, но это нужно уточнять в конкретном университете", - говорит эксперт.
Абитуриентам с временно оккупированных территорий нужно обратиться в образовательный центр при выбранном университете. Контакты образовательного центра можно найти на сайте учебного заведения или на сайте Министерства образования и науки Украины. Данные центры работают с 1 июня по 30 сентября.
Многие дети, которые оказались на временно оккупированной территории, не имели возможности закончить украинские школы. Но отсутствие аттестата не является препятствием для поступления в вуз.
"Дети могут поступать без аттестата. Если нет этого документа, то образовательный центр перенаправляет в уполномоченную школу, где можно сдать украинский язык и историю Украины, и там получить аттестат. После этого снова нужно обратиться в образовательный центр для продолжения процедуры поступления", - отмечает эксперт.
Выпускникам с ВОТ или прифронтовых территорий государство создало процедуру поступления в вузы без НМТ.
"Для этого надо будет пройти собеседование-испытание по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и предмету на выбор, в зависимости от того, какую специальность выпускник выбрал", - говорит Кишенко.
Данные испытания можно пройти дистанционно.
"Для молодежи из оккупации действует "квота 2", которая предусматривает бюджетные места в вузах. По этой квоте могут поступать люди с ВОТ или территорий, где ведутся активные боевые действия. Перечень этих населенных пунктов утвержден специальным приказом", - добавляет образовательный менеджер.
Кто может воспользоваться квотой:
Квота-2 устанавливается в правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества мест, но не менее одного. Для вузов, которые временно переехали, а также в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, квота составляет 40% от госзаказа по открытым конкурсам. Об этом заведения сообщают одновременно с объявлением госзаказа.
"Стоит обращаться в заведение и уточнять, сколько есть бюджетных мест на желаемую специальность", - советует эксперт.
Для поступления нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на квоту (паспорт с пропиской).
"К нам уже активно обращается молодежь, а также в образовательные центры при университетах и в центры "Крым. Украина" и "Донбасс. Украина". Мы призываем всех, кто мечтает об украинском образовании, не бояться, что будут какие-то преграды, ведь государство создает все возможности для обучения детей с оккупированных территорий", - говорит Кишенко.
Абитуриенты могут обращаться за помощью в БФ "Схід SOS". Звонки по номеру 0800 332 614 бесплатные, если вы находитесь на подконтрольной территории Украины. Для оккупированных территорий: 068 827 28 95 (Telegram) и 095 374 82 70 (Viber). Также получить информации можно на ресурсе Osvita.tot.
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