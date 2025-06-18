Без аттестата и НМТ: как поступить в вуз детям с оккупированных территорий

Поступление для выпускников с ВОТ: что нужно знать

Сейчас в оккупации находится около 600 тысяч детей школьного возраста, из них 42 тысячи продолжают учиться в украинских заведениях.

"Чтобы помочь абитуриентам с временно оккупированных территорий, государство создало упрощенную процедуру поступления. Подать документы и пройти оценивание можно дистанционно или лично, обратившись в учебное заведение", - объясняет Кишенко.

Упрощенная процедура предусматривает:

поступление для абитуриентов с ВОТ и прифронтовых территорий без НМТ;

подачу документов онлайн;

сдачу экзаменов дистанционно;

процедура учитывает отсутствие украинских документов;

возможность обучения на бюджете и получения стипендии;

анонимность и поддержка на каждом этапе подачи документов;

бесплатное место в общежитии или скидка на проживание.

"В некоторых заведениях можно учиться дистанционно, но это нужно уточнять в конкретном университете", - говорит эксперт.

Абитуриентам с временно оккупированных территорий нужно обратиться в образовательный центр при выбранном университете. Контакты образовательного центра можно найти на сайте учебного заведения или на сайте Министерства образования и науки Украины. Данные центры работают с 1 июня по 30 сентября.

Что делать, если нет аттестата

Многие дети, которые оказались на временно оккупированной территории, не имели возможности закончить украинские школы. Но отсутствие аттестата не является препятствием для поступления в вуз.

"Дети могут поступать без аттестата. Если нет этого документа, то образовательный центр перенаправляет в уполномоченную школу, где можно сдать украинский язык и историю Украины, и там получить аттестат. После этого снова нужно обратиться в образовательный центр для продолжения процедуры поступления", - отмечает эксперт.

Как поступить без НМТ

Выпускникам с ВОТ или прифронтовых территорий государство создало процедуру поступления в вузы без НМТ.

"Для этого надо будет пройти собеседование-испытание по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и предмету на выбор, в зависимости от того, какую специальность выпускник выбрал", - говорит Кишенко.

Данные испытания можно пройти дистанционно.

Квота 2 для поступления

"Для молодежи из оккупации действует "квота 2", которая предусматривает бюджетные места в вузах. По этой квоте могут поступать люди с ВОТ или территорий, где ведутся активные боевые действия. Перечень этих населенных пунктов утвержден специальным приказом", - добавляет образовательный менеджер.

Кто может воспользоваться квотой:

поступающие, которые живут или официально зарегистрированы на временно оккупированных территориях или в районах, где сейчас идут боевые действия (и где работают государственные электронные системы), в период с 1 июня по 30 сентября года поступления;

поступающие, которые живут или зарегистрированы на территориях, которые были оккупированы, но оккупация закончилась после 1 января года поступления, и которые в настоящее время или остаются там, или переехали оттуда в этот же год.

Квота-2 устанавливается в правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества мест, но не менее одного. Для вузов, которые временно переехали, а также в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, квота составляет 40% от госзаказа по открытым конкурсам. Об этом заведения сообщают одновременно с объявлением госзаказа.

"Стоит обращаться в заведение и уточнять, сколько есть бюджетных мест на желаемую специальность", - советует эксперт.

Для поступления нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на квоту (паспорт с пропиской).

Где получить больше информации

"К нам уже активно обращается молодежь, а также в образовательные центры при университетах и в центры "Крым. Украина" и "Донбасс. Украина". Мы призываем всех, кто мечтает об украинском образовании, не бояться, что будут какие-то преграды, ведь государство создает все возможности для обучения детей с оккупированных территорий", - говорит Кишенко.

Абитуриенты могут обращаться за помощью в БФ "Схід SOS". Звонки по номеру 0800 332 614 бесплатные, если вы находитесь на подконтрольной территории Украины. Для оккупированных территорий: 068 827 28 95 (Telegram) и 095 374 82 70 (Viber). Также получить информации можно на ресурсе Osvita.tot.