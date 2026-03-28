Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"АТЕШ" розвідав ключовий танковий завод РФ у Нижньому Тагілі

10:01 28.03.2026 Сб
2 хв
Інформацію про маршрути, цехи та охорону заводу вже передали ЗСУ
aimg Марія Науменко
Фото: "АТЕШ" розвідав головний танковий завод Росії ("АТЕШ")

Рух "АТЕШ" заявив, що його агенти провели розвідку підприємства "Уралвагонзавод" у російському місті Нижній Тагіл, яке є одним із ключових виробників бронетехніки для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партизанського руху в Telegram.

Читайте також: Нічна "бавовна" в тилу РФ: невідомі дрони влаштували вогняне шоу на Ярославському НПЗ

За даними"АТЕШ", саме на цьому підприємстві збирають танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М, бойові машини підтримки танків БМПТ "Термінатор", а також важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепьок".

У русі зазначили, що після початку повномасштабної війни завод перевели на цілодобовий режим роботи, а частину цивільного виробництва скоротили на користь виконання оборонних замовлень. За наведеними "АТЕШ" даними, підприємство виготовляє до 250 нових танків на рік, а обсяги ремонту і модернізації бронетехніки зросли у 3,6 раза.

Також, як стверджують партизани, на території заводу зафіксували підвищену активність. Зокрема, йдеться про цілодобовий рух вантажного транспорту, збільшення кількості залізничних перевезень із технікою та комплектуючими, а також посилення військової охорони.

"Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об'єкт - будь-якою ціною намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті", - наголосили в "АТЕШ".

Партизани заявили, що всю зібрану розвідувальну інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони уразили ще один важливий російський об’єкт - Кірішський НПЗ у Ленінградській області. За уточненою інформацією, там було пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єкти з виробництва нафтових бітумів, установки гідроочистки та газофракціонування.

Більше по темі:
УкраїнаРосійська Федераціяпартизаны