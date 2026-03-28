"АТЕШ" розвідав ключовий танковий завод РФ у Нижньому Тагілі

За даними"АТЕШ", саме на цьому підприємстві збирають танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М, бойові машини підтримки танків БМПТ "Термінатор", а також важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепьок".

У русі зазначили, що після початку повномасштабної війни завод перевели на цілодобовий режим роботи, а частину цивільного виробництва скоротили на користь виконання оборонних замовлень. За наведеними "АТЕШ" даними, підприємство виготовляє до 250 нових танків на рік, а обсяги ремонту і модернізації бронетехніки зросли у 3,6 раза.

Також, як стверджують партизани, на території заводу зафіксували підвищену активність. Зокрема, йдеться про цілодобовий рух вантажного транспорту, збільшення кількості залізничних перевезень із технікою та комплектуючими, а також посилення військової охорони.

"Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об'єкт - будь-якою ціною намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті", - наголосили в "АТЕШ".

Партизани заявили, що всю зібрану розвідувальну інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони вже передали Силам оборони України.