В АТБ рассказали о причинах подорожания продуктов в розничной торговле

Иллюстративное фото (atbmarket.com)

Руководитель корпорации "АТБ" Борис Марков пояснил причины роста цен

Сеть АТБ придерживается принципа сохранения минимальных торговых наценок, а наблюдающееся в последнее время повышение цен на некоторые позиции ассортимента связаны с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

По его словам, повышение цен сейчас можно наблюдать у многих крупных сетевых ритейлеров.

"Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны)", - написал руководитель корпорации АТБ.

В настоящее время, по словам Маркова, компания "АТБ-Маркет" прилагает все усилия, чтобы минимизировать повышение цен поставщиками, а также сохраняет минимальный для украинского ритейла уровень наценки на отпускаемые товары - не более 10-15% от закупочной стоимости.

"Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты всегда могли получить то, за чем пришли в магазин. И по минимально возможной цене. Компания "АТБ-Маркет" работает с минимальной наценкой. В этом вопросе мы уже много лет являемся отраслевым лидером", - добавил Марков.

Чтобы помочь украинцам безболезненно пройти период карантина, по его словам, сеть АТБ внедрила ряд мер для обеспечения стабильной деятельности своих магазинов.

Так, компания обеспечила доставку сотрудников своих магазинов собственным транспортом, чтобы снизить зависимость от ограничений общественного транспорта.

С момента введения карантинных ограничений магазины сети полностью обеспечены привычным товарным ассортиментом, а товарные запасы на складах и в распределительных центрах компании позволяют удовлетворить спрос покупателей и обеспечить бесперебойные поставки товаров повседневного спроса.

Помимо этого, компания сообщила о запуске проекта по доставке продуктов на дом - покупателям, которые придерживаются карантинных ограничений не нужно покидать дом, чтобы посещать магазины.

Как ранее писало РБК-Украина, согласно распоряжениям региональных и городских властей АТБ вводит в городах с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции ограничение числа покупателей - не более 10-20 человек в торговом зале с учетом количества персонала. Эти меры введены с 11 марта с целью защиты здоровья сотрудников компании, партнеров и покупателей магазинов.

В офисах, на предприятиях, логистических и распределительных центрах, а также в магазинах АТБ действуют специальные санитарно-гигиенические протоколы, призванные снизить риски на период национального карантина.