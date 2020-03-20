АТБ готовит программу адресной помощи для малозащищенных категорий населения

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Дискаунтеры сети АТБ работают в штатном режиме

Крупнейшая национальная торговая сеть АТБ присоединится к программам оказания адресной помощи малозащищенным категориям населения, а также окажет содействие в обеспечении их средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "АТБ-Маркет".

"Корпорация "АТБ" в условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина совместно с Офисом президента Украины и Министерством социальной политики Украины работает над разработкой программы адресной помощи малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Также разрабатываются механизмы и алгоритмы обеспечения указанных групп средствами индивидуальной защиты", - сказано в сообщении компании.

Ранее сеть АТБ сообщила, что располагает достаточным количеством товарных запасов на складах и в распределительных центрах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки магазинов сети.

В компании также отмечают, что дискаунтеры сети АТБ работают в штатном режиме, а магазины полностью обеспечены привычным товарным ассортиментом - для этого складские и логистические подразделения компании "АТБ-Маркет" переведены в усиленный режим на период общенационального карантина.

Напомним, ранее в АТБ сообщили, что согласно распоряжениям региональных и городских властей ввели в ряде городов ограничение числа покупателей - не более 10-20 человек в торговом зале с учетом количества персонала. Ограничения являются частью карантинных мероприятий, которые введены с 11 марта с целью защиты здоровья сотрудников компании, партнеров и покупателей магазинов.

В офисах, на предприятиях, логистических и распределительных центрах, а также в магазинах сети АТБ действуют специальные санитарно-гигиенические протоколы, призванные снизить риски на период национального карантина.

Как ранее писало РБК-Украина, сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки для защиты покупателей от спекулянтов.