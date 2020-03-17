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Сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки для защиты покупателей от спекулянтов

Новости » Общество     17.03.2020 - 23:51
Сеть АТБ установила нормы продажи продуктов в одни руки для защиты покупателей от спекулянтов
Иллюстративное фото (atbmarket.com)

Ограничение на продажу товаров начнет действовать уже с 18 марта

Компания "АТБ-Маркет" ввела в сети превентивные меры, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети из-за ажиотажного спроса паникующих покупателей и спекулянтов, которые пытаются нажиться на событиях, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как сообщили в компании, ограничение на продажу товаров в одни руки начнет действовать в магазинах сети уже с 18 марта.

"Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", - сообщили в компании.

Как добавили в АТБ, меры вынужденные и направлены на борьбу со спекулянтами.

"Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям", - прокомментировали в компании "АТБ-Маркет".

Напомним, ранее в компании рассказали, что товаров на полках супермаркетов и в распределительных центрах корпорации АТБ достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей, а логистическая система позволит обеспечить постоянное пополнение собственных запасов и магазинов АТБ.

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