В АТБ розповіли про причини подорожчання продуктів у роздрібній торгівлі

Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Керівник корпорації "АТБ" Борис Марков пояснив причини зростання цін

Мережа АТБ дотримується принципу збереження мінімальних торговельних націнок, а підвищення цін на деякі позиції асортименту, які спостерігаються останні часом, пов'язані з підвищенням відпускних цін постачальників і девальвацією гривні. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

За його словами, підвищення цін зараз можна спостерігати у багатьох великих мережевих рітейлерів.

"Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники істотно підвищують відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торговельної мережі, а і для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним з карантинними заходами та строгими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язане з девальвацією гривні)", - написав керівник корпорації АТБ.

Зараз, за словами Маркова, компанія "АТБ-Маркет" докладає всі зусилля, щоб мінімізувати підвищення цін постачальниками, а також зберігає мінімальний для українського ритейлу рівень націнки на товари відпускаються - не більше 10-15% від закупівельної вартості.

"Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб наші клієнти завжди могли отримати те, за чим прийшли в магазин. І за мінімально можливою ціною. Компанія "АТБ-Маркет" працює з мінімальною націнкою. В цьому питанні ми вже багато років є галузевим лідером", - додав Марков.

Щоб допомогти українцям безболісно пройти період карантину, за його словами, мережа АТБ впровадила низку заходів для забезпечення стабільної діяльності своїх магазинів.

Так, компанія забезпечила доставку співробітників своїх магазинів власним транспортом, щоб знизити залежність від обмежень громадського транспорту.

З моменту введення карантинних обмежень магазини мережі повністю забезпечені звичним товарним асортиментом, а товарні запаси на складах та у розподільних центрах компанії дозволяють задовольнити попит покупців і забезпечити безперебійні поставки товарів повсякденного попиту.

Крім цього, компанія повідомила про запуск проекту доставки продуктів додому - покупцям, які дотримуються карантинних обмежень не потрібно залишати будинок, щоб відвідувати магазини.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, згідно з розпорядженнями регіональних і міських властей АТБ вводить в містах з підвищеною загрозою поширення коронавірусної інфекції обмеження числа покупців - не більше 10-20 осіб у торговому залі з урахуванням кількості персоналу. Ці заходи введені з 11 березня з метою захисту здоров'я співробітників компанії, партнерів і покупців магазинів.

В офісах, на підприємствах, логістичних та розподільчих центрах, а також в магазинах АТБ діють спеціальні санітарно-гігієнічні протоколи, покликані знизити ризики на період національного карантину.