"АТБ" предоставит бесплатные проднаборы социально незащищенным украинцам

Иллюстративное фото (atbmarket.com)

Корпорация "АТБ" предоставит около 580 тысяч бесплатных проднаборов

С 3 по 23 апреля представители социальных служб по всей Украине доставят около 580 тысяч бесплатных продуктовых наборов с товарами повседневного потребления представителям социально незащищенных слоев населения, списки получателей составлены Министерством социальной политики Украины, а корпорация "АТБ" предоставила для реализации проекта 100 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина одна из приоритетных задач корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса - реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения", - заявил генеральный директор "АТБ" Борис Марков.

Он также добавил, что принципиальной и социально ответственной позицией компании остается обеспечение всех покупателей магазинов торговой сети "АТБ" продуктами питания и товарами первой необходимости по доступным и справедливым ценам.

Около 580 тысяч продуктовых наборов согласно спискам получателей, составленным подразделениями Минсоцполитики, получат представители социально незащищенных слоев населения в 191 городе и поселке регионов присутствия сети "АТБ". В составе продуктового набора продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала других социально ответственных представителей бизнеса помогать людям, которые в нынешних обстоятельствах нуждаются в поддержке.

"В условиях глобального экономического кризиса и распространения коронавирусной инфекции чрезвычайно важным является то, что власть и бизнес объединяют свои усилия для поддержки уязвимых категорий населения", - подчеркнула Марина Лазебник.

Напомним, национальная сеть магазинов "АТБ" инициировала предоставление адресной помощи продуктами питания и товарами первой необходимости малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения и предложила реализацию такого проекта Офису президента и Министерству социальной политики.