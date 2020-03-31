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Минсоцполитики привлечет Красный Крест для помощи украинцам во время карантина

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 20:59
Минсоцполитики привлечет Красный Крест для помощи украинцам во время карантина
Иллюстративное фото (icrc.org)

Общество Красного Креста активирует широкую сеть волонтерских организаций

Общество Красного Креста и Министерство социальной политики будут сотрудничать для помощи наиболее социально уязвимым категориям населения во время действия карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики в Facebook.

Речь идет об обеспечении наиболее уязвимых украинцев, в частности, одиноких граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, продуктовыми наборами и предметами личной гигиены, а работников, которые предоставляют социальные услуги - средствами индивидуальной защиты.

"Представители Общества Красного Креста выразили готовность принять участие в совместных социальных проектах с Минсоцполитики, для этого будет привлечена разветвленная сеть волонтерских организаций (волонтеров)", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-прем'ер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформление субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.

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