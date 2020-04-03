ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"АТБ" надасть безкоштовні проднабори соціально незахищеним українцям

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 13:54
"АТБ" надасть безкоштовні проднабори соціально незахищеним українцям
Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Корпорація "АТБ" надасть близько 580 тисяч безкоштовних проднаборів

З 3 по 23 квітня представники соціальних служб по всій Україні доставлять близько 580 тисяч безкоштовних продуктових наборів з товарами повсякденного вжитку представникам соціально незахищених верств населення, списки одержувачів складені Міністерством соціальної політики України, а корпорація "АТБ" надала для реалізації проекту 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

"В умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 та оголошення загальнонаціонального карантину одна з пріоритетних завдань корпорації "АТБ" як соціально відповідального бізнесу - реалізація благодійних програм і проектів, спрямованих на всебічну підтримку та допомогу різним верствам населення", - заявив генеральний директор "АТБ" Борис Марков.

&quot;АТБ&quot; надасть безкоштовні проднабори соціально незахищеним українцям

Він також додав, що принциповою і соціально відповідальною позицією компанії залишається забезпечення всіх покупців магазинів торгової мережі "АТБ" харчами та товарами першої необхідності за доступним і справедливим цінами.

Близько 580 тисяч продуктових наборів згідно зі списками одержувачів, складеними підрозділами Мінсоцполітики, отримають представники соціально незахищених верств населення у 191 місті та селищі регіонів присутності мережі "АТБ". У складі продуктового набору продукти та товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай та інше.

Своєю чергою, міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала інших соціально відповідальних представників бізнесу допомагати людям, які в нинішніх обставин потребують підтримки.

"В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада і бізнес об'єднують свої зусилля для підтримки вразливих категорій населення", - підкреслила Марина Лазебник.

Нагадаємо, національна мережа магазинів "АТБ" ініціювала надання адресної допомоги харчами та товарами першої необхідності малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення та запропонувала реалізацію такого проекту Офісу президента і Міністерства соціальної політики.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів з 6 квітня
Новини України АТБМіністерство соціальної політикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся