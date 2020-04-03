"АТБ" надасть безкоштовні проднабори соціально незахищеним українцям

Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Корпорація "АТБ" надасть близько 580 тисяч безкоштовних проднаборів

З 3 по 23 квітня представники соціальних служб по всій Україні доставлять близько 580 тисяч безкоштовних продуктових наборів з товарами повсякденного вжитку представникам соціально незахищених верств населення, списки одержувачів складені Міністерством соціальної політики України, а корпорація "АТБ" надала для реалізації проекту 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу компанії.

"В умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 та оголошення загальнонаціонального карантину одна з пріоритетних завдань корпорації "АТБ" як соціально відповідального бізнесу - реалізація благодійних програм і проектів, спрямованих на всебічну підтримку та допомогу різним верствам населення", - заявив генеральний директор "АТБ" Борис Марков.

Він також додав, що принциповою і соціально відповідальною позицією компанії залишається забезпечення всіх покупців магазинів торгової мережі "АТБ" харчами та товарами першої необхідності за доступним і справедливим цінами.

Близько 580 тисяч продуктових наборів згідно зі списками одержувачів, складеними підрозділами Мінсоцполітики, отримають представники соціально незахищених верств населення у 191 місті та селищі регіонів присутності мережі "АТБ". У складі продуктового набору продукти та товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна олія, лимони, печиво, чай та інше.

Своєю чергою, міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала інших соціально відповідальних представників бізнесу допомагати людям, які в нинішніх обставин потребують підтримки.

"В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада і бізнес об'єднують свої зусилля для підтримки вразливих категорій населення", - підкреслила Марина Лазебник.

Нагадаємо, національна мережа магазинів "АТБ" ініціювала надання адресної допомоги харчами та товарами першої необхідності малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення та запропонувала реалізацію такого проекту Офісу президента і Міністерства соціальної політики.