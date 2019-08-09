Атамбаева взяли под стражу

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Об этом сообщает Первомайский районный суд, передает "Радио Свобода".

Атамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Атамбаев будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

Отметим, что перед задержанием Атамбаева было два штурма его резиденции. Первый неудачный штурм был 7 августа. Тогда сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был 8 августа.

Добавим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.