Атамбаєва взяли під варту

Колишній президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Про це повідомляє Первомайський районний суд, передає "Радіо Свобода".

Атамбаєв підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Атамбаєв буде утримуватися в СІЗО ДКНБ.

Нагадаємо, Атамбаєв був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.

Зазначимо, що перед затриманням Атамбаєва було два штурму резиденції. Перший невдалий штурм був 7 серпня. Тоді прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був 8 серпня.

Додамо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.