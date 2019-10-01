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Аталанта - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт    01.10.2019 - 16:41
Аталанта - Шахтер: где смотреть матч
Фото: подготовка "Шахтера" к матчу с "Аталантой" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 2 тура в группе Лиги чемпионов

"Аталанта" и "Шахтер" встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы соперников и считают фаворитом итальянскую команду.

1 октября 19:55
Милан, стадион "Сан-Сиро"

На стадионе "Сан-Сиро" во вторник, 1 октября, пройдет поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Аталанта" и "Шахтер".

На территории Украины в прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, главный тренер донецкой команды Луиш Каштру внес в заявку 20 игроков.

Обе команды во втором туре постараются реабилитироваться за крупные поражения в стартовых матчах.

В своем дебютном поединке Лиги чемпионов "Аталанта" в гостях потерпела крупное поражение от загребского "Динамо" (0:4), которое до этого проиграло 11 матчей подряд на групповом этапе. "Шахтер" крупно уступил в Харькове "Манчестер Сити" - 0:3. Таким образом, второе поражение существенно усложнит турнирную задачу для любой из команд.

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