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Аталанта - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт    01.10.2019 - 16:41
Аталанта - Шахтар: де дивитися матч
Фото: підготовка "Шахтаря" до матчу з "Аталантою" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок 2 туру в групі Ліги чемпіонів

"Аталанта" і "Шахтар" зустрінуться у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси суперників і вважають фаворитом італійську команду.

1 жовтня 19:55
Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

На стадіоні "Сан-Сіро" у вівторок, 1 жовтня, пройде поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зійдуться "Аталанта" і "Шахтар".

На території України в прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок поєдинку о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, головний тренер донецької команди Луїш Каштру вніс до заявки 20 гравців.

Обидві команди в другому турі намагатимуться реабілітуватися за великі поразки в стартових матчах.

У своєму дебютному поєдинку Ліги чемпіонів "Аталанта" в гостях зазнала великої поразки від загребського "Динамо" (0:4), яке до цього програло 11 матчів поспіль на груповому етапі. "Шахтар" крупно поступився в Харкові "Манчестер Сіті" - 0:3. Таким чином, друга поразка істотно ускладнить турнірну задачу для будь-якої з команд.

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