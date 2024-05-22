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"Аталанта" – "Байєр": де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи

Дублін, Середа 22 травня 2024 14:55
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"Аталанта" – "Байєр": де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи Фото: "Авіва" вдруге прийме фінал Ліги Європи (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

"Аталанта" з італійського Бергамо зійдеться з леверкузенським "Байєром" за трофей Ліги Європи 2023/24.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Аталанта" – "Байєр" відбудеться 22 травня в Дублін. Поєдинок прийме стадіон "Авіва". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Аталанта" – "Байєр"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Олександр Новак і Гліб Скрипченко.

&quot;Аталанта&quot; – &quot;Байєр&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи

Прогноз букмекерів на матч "Аталанта" – "Байєр"

Британська контора William Hill обрала "фармацевтів" фаворитом фіналу. На перемогу леверкузенців там приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,79. Натомість імовірний успіх "Богині" оцінили балом 4,40. Навіть нічия вірогідніша з кефом 3,75.

Подібні настрої в австрійців із Bwin. На "Байєр" виставили коефіцієнт 1,80. На перемогу ж "Аталанти" можна поставити з кефом 4,33. Тим часом на нічию в основний час заклали схожий бал 3,70. Ставка на перемогу будь-якої з команд у післяматчевій серії пенальті збільшить виграш у 12,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Аталанта" – "Байєр"

"Аталанта": Муссо – Джимсіті, Гін, Колашинац – Дзаппакоста, Едерсон, Копмейнерс, Руджері – Де Кетеларе, Пашаліч – Скамакка

"Байєр": Коварж – Тапсоба, Та, Інкап'є – Станішіч, Паласіос, Джака, Грімальдо – Вірц – Фрімпонг, Адлі

&quot;Аталанта&quot; – &quot;Байєр&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи

Бергамаски розпочали єврокубковий шлях із перемоги на груповому етапі турніру. У квартеті з лісабонським "Спортінгом", "Штурмом" із австрійського Граца та "Ракувом" із польської Ченстохови підопічні Джан П'єро Гаспереіні набрали 14 очок. Натомість в плей-офф "Богиня" вибила той же "Спортінг", англійський "Ліверпуль" і француький "Марсель".

Тим часом "фармацевти" набрали 18 очок у групі з азербайджанським "Карабахом", норвезьким "Мольде" та шведським "Геккеном". Далі в матчах на виліт леверкузенці розібралися з тим же "Карабахом", лондонським "Вест Хемом" та італійською "Ромою". "Байєр" досі не зазнав жодної поразки в сезоні, де вже став чемпіоном і дійшов до фіналу Кубка Німеччини.

&quot;Аталанта&quot; – &quot;Байєр&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги Європи

До слова, раніше опублікували графік фіналів Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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