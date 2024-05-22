"Аталанта" – "Байер": где смотреть и прогноз на финал Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Аталанта" – "Байер" состоится 22 мая в Дублине. Поединок примет стадион "Авива". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Аталанта" – "Байер"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Александр Новак и Глеб Скрипченко.

Прогноз букмекеров на матч "Аталанта" – "Байер"

Британская контора William Hill выбрала "фармацевтов" фаворитом финала. На победу леверкузенцев там принимают ставки со скромным коэффициентом 1,79. Вероятный успех "Богини" оценили баллом 4,40. Даже ничья более вероятна с кэфом 3,75.

Подобные настроения у австрийцев из Bwin. На "Байер" выставили коэффициент 1,80. На победу же "Аталанты" можно поставить с кэфом 4,33. Тем временем на ничью в основное время заложили похожий балл 3,70. Ставка на победу любой из команд в послематчевой серии пенальти увеличит выигрыш в 12,5 раз.

Ориентировочные составы на матч "Аталанта" – "Байер"

"Аталанта": Муссо – Джимсити, Гин, Колашинац – Дзаппакоста, Эдерсон, Копмейнерс, Руджери – Де Кетеларе, Пашалич – Скамакка

"Байер": Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Станишич, Паласиос, Джака, Гримальдо – Вирц – Фримпонг, Адли

Бергамаски начали еврокубковый путь с победы на групповом этапе турнира. В квартете с лиссабонским "Спортингом", "Штурмом" из австрийского Граца и "Ракувом" из польской Ченстоховы подопечные Джан Пьеро Гаспереини набрали 14 очков. В плей-офф "Богиня" выбила тот же "Спортинг", английский "Ливерпуль" и французский "Марсель".

Тем временем "фармацевты" набрали 18 очков в группе с азербайджанским "Карабахом", норвежским "Мольде" и шведским "Геккеном". Далее в матчах на вылет леверкузенцы разобрались с тем же "Карабахом", лондонским "Вест Хэмом" и итальянской "Ромой". "Байер" до сих пор не потерпел ни одного поражения в сезоне, где уже стал чемпионом и дошел до финала Кубка Германии.