У атакующих Киев войск РФ имелось химоружие: шестеро бойцов ВСУ были отравлены
Во время атаки на Киев войска России имели при себе химическое оружие. У шестерых бойцов Интернационального легиона, которые участвовали в боевых действиях в Киевской области, обнаружили отравление зарином.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегический коммуникаций и информационной безопасности, об этом заявил боец Интернационального легиона Алексей Бобровников.
"Семь человек находились в ангаре с самолетом "Мрія". Через несколько часов после операции - тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием. Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин. И одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали образцы крови, сказала, что это токсическая реакция на отравление зарином", - рассказал Бобровников.
При этом он добавил, что российские военные могли специально оставить контейнер с химикатами при отступлении для того, чтобы отравить наших бойцов.
"Украинские военные при зачистке обнаружили большое количество враждебных средств химической защиты, что является еще одним доказательством того, что у россиян было химоружие", - отметил боец Интернационального легиона.
Напомним, ранее в Министерстве обороны США спрогнозировали адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.
Также мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить применение Россией химического оружия в Украине. Он добавил, что по этому вопросу идут консультации с партнерами.
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