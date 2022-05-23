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У атакуючих Київ військ РФ малася хімзброя: шестеро бійців ЗСУ були отруєні

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Київська область, Понеділок 23 травня 2022 17:05
У атакуючих Київ військ РФ малася хімзброя: шестеро бійців ЗСУ були отруєні Ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Під час атаки на Київ війська Росії мали при собі хімічну зброю. У шістьох бійців Інтернаціонального легіону, які брали участь у бойових діях у Київській області, виявили отруєння зарином.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це заявив боєць Інтернаціонального легіону Олексій Бобровніков.

"Семеро людей перебували в ангарі з літаком "Мрія". Через кілька годин після операції - нудота, набряки, проблеми з сечовипусканням. Ми розуміємо на рівні діагнозу українських лікарів, що це зарин. І одна з лабораторій у країні НАТО, в яку наші хлопці надіслали зразки крові, сказала, що це токсична реакція на отруєння зарином", - розповів Бобровніков.

При цьому він додав, що російські військові могли спеціально залишити контейнер з хімікатами під час відступу для того, щоб отруїти наших бійців.

"Українські військові при зачистці виявили велику кількість ворожих засобів хімічного захисту, що є ще одним доказом того, що росіяни мали хімзброю", - зазначив боєць Інтернаціонального легіону.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США спрогнозували адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

Також ми писали, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон поки що не може підтвердити застосування Росією хімічної зброї в Україні. Він додав, що з цього питання йдуть консультації із партнерами.

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