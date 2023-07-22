Атакував держустанови Азербайджану. В Україні затримали хакера

"Кіберполіція Черкаської області викрила зловмисника, який вчинив DDoS-атаки на сервери державних установ Республіки Азербайджан", - повідомили в МВС.

За даними правоохоронців, викрили хакера в рамках виконання запиту на надання міжнародної правової допомоги.

Атаки черкаського хакера призвели до умисного перешкоджання роботі комп’ютерної системи інфраструктури об’єкта державного значення.

"Під час проведення обшуку у 40-річного підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерне та мережеве обладнання, цифрові накопичувачі та мобільні телефони", - додали в поліції.

Наразі триває перевірка, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності підозрюваного.

Нагадаємо, нещодавно українців попередили про нові кібератаки на державні органи, що направлені здебільшого на те, аби вивідати інформацію щодо Сил оборони.

Кібератаки на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії значно зросла кількість кібератак на українців. Найчастіше їх здійснювали саме росіяни.

Наприклад, у квітні ЗМІ повідомили, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Також стало відомо, що протягом 2022–2023 років хакери шпигували за комп'ютерами редакторів українських ЗМІ та державних організацій.

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