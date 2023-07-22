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Атаковал госучреждения Азербайджана. В Украине задержали хакера

Фото: в Украине задержан хакер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Черкасской области задержали хакера, который совершал атаки на серверы государственных учреждений Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Киберполиция Черкасской области разоблачила злоумышленника, который совершил DDoS-атаки на серверы государственных учреждений Республики Азербайджан", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, разоблачили хакера в рамках выполнения запроса на оказание международной правовой помощи.

Атаки черкасского хакера привели к умышленному препятствованию работе компьютерной системы инфраструктуры объекта государственного значения.

"Во время проведения обыска у 40-летнего подозреваемого правоохранители изъяли компьютерное и сетевое оборудование, цифровые накопители и мобильные телефоны", - добавили в полиции.

Сейчас продолжается проверка, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Напомним, недавно украинцев предупредили о новых кибератаках на государственные органы, направленные в основном на то, чтобы выведать информацию о Силах обороны.

Кибератаки на Украине

С начала полномасштабного вторжения России значительно выросло количество кибератак на украинцев. Чаще всего их осуществляли именно русские.

Например, в апреле СМИ сообщили, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собирать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

Также стало известно, что в течение 2022-2023 годов хакеры шпионили за компьютерами редакторов украинских СМИ и государственных организаций.

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Министерство внутренних дел УкраиныАзербайджан