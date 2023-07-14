Українців попередили про нові кібератаки: як діють хакери

Українців попередили про нові кібератаки на державні органи, що направлені здебільшого на те, аби вивідати інформацію щодо Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Повідомляється, що спеціалісти Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, які використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угруповань - UAC-0010 (Armageddon / Gamaredon). Зазначимо, що до нього належать колишні "офіцери" із СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили батьківщину та почали працювати на ФСБ РФ.

Так, основним завданням угруповання є кібершпигунство щодо Сил безпеки та оборони України. Також відомо про щонайменше один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.

За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.

Як проходять атаки?

Як вектор первинної компрометації хакери здебільшого використовують електронні листи та повідомлення в месенджерах (Telegram, WhatsApp, Signal), які розсилають через заздалегідь скомпрометовані облікові записи. Найпоширеніший спосіб - надіслати жертві архів, який містить HTM або HTA-файл, відкриття якого ініціює ланцюг інфікування.

Для поширення шкідливих програм передбачена можливість ураження знімних носіїв даних, легітимних файлів (зокрема, ярликів), а також модифікації шаблонів Microsoft Office Word, що забезпечує інфікування всіх створюваних документів через додавання відповідного макросу.

Після початкового ураження шахраї можуть викрадати файли з розширеннями .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .txt, .jpg, .jpeg, .pdf, .ps1, .rar, .zip, .7z, .mdb протягом 30-50 хвилин - здебільшого із застосуванням шкідливих програм GAMMASTEEL.

Комп'ютер, який функціонує в ураженому стані близько тижня, може налічувати від 80 до 120 і більше шкідливих (інфікованих) файлів, без урахування тих файлів, які будуть створені на знімних носіях інформації, які будуть підключатися протягом цього періоду до електронно-обчислювальної машини (ЕОМ),

Окрім того, спеціалісти застерігають українських військових: якщо на комп’ютері відсутній засіб захисту класу EDR (не "антивірус") - слід негайно звернутися до Центру кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua) для встановлення відповідного програмного забезпечення.

У групі підвищеного ризику - ЕОМ, що розміщені за межами периметру захисту, зокрема ті, які для доступу до інтернету використовують термінали Starlink.

Зазначається, що відсутність такої технології захисту підвищує вірогідність кібератак як на окремий комп'ютер, так і на всю інформаційно-комунікаційну систему підрозділу.

У разі виявлення факту ураження за наведеними CERT-UA індикаторами слід невідкладно повідомляти Центр кібербезпеки ІТС.

Кібератаки на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії значно зросла кількість кібератак на українців. Найчастіше їх здійснювали саме росіяни.

Наприклад, у квітні ЗМІ повідомили, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Також стало відомо, що протягом 2022–2023 років хакери шпигували за комп'ютерами редакторів українських ЗМІ та державних організацій.

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