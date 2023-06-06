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Хакери близько року шпигували за редакторами українських медіа та держорганізаціями

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Вівторок 06 червня 2023 15:26
Хакери близько року шпигували за редакторами українських медіа та держорганізаціями Фото: хакери близько року шпигували за редакторами українських медіа та держорганізаціями (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери протягом 2022–2023 років шпигували за комп'ютерами редакторів українських медіа та державних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Повідомляється, що починаючи з другої половини 2022 року і дотепер спеціалісти Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, відстежують шпигунську активність хакерів групи UAC-0099 щодо державних організацій та редакторів українських медіа.

Зазначається, шахраї за допомогою електронної пошти та месенджерів поширюють файли (.HTA, .EXE, .RAR, .LNK), запуск яких призводить до ураження комп’ютерів шкідливими програмами. Зокрема - LONEPAGE, THUMBCHOP (стилер для Chrome та Opera), CLOGFLAG (кейлогер) та іншими.

У Держспецзв'язку повідомляють, що впродовж 2022–2023 років згадане угрупування дістало несанкціонований віддалений доступ до кількох десятків комп’ютерів в Україні.

Кібератаки на Україну

Від початку повномасштабної війни значно зросла кількість кібератак на мешканців України. Найчастіше їх здійснювали саме росіяни.

Так, у квітня ЗМІ повідомляли, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати розвіддані про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Окрім того, витік тисячі секретних файлів російської компанії IT-компанії показав, як програмісти допомагають російським спецслужбам.

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