UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атакували зенітною ракетою з півночі. Ігнат розкрив подробиці удару по Києву

Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти сьогодні, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами. Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, цього разу російські військові застосували по столиці зенітні ракети С-400 або ж С-300.

"Вони запускалися з північного напрямку, поки не говоримо звідки, але зрозуміло, де північний напрямок, по столиці України", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних Сил додав, що пуски здійснювались близько від кордону, у зв'язку з чим ракети долетіли до Києва за лічені 1-2 хвилини. Наразі в Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни зранку вдарили ракетами по Києву. Влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах.

У Повітряних Силах допустили, що запуск відбувся з північного напрямку по балістичній траєкторії, тому сигнал повітряної тривоги у Києві дали пізніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяКиїв