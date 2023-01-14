Атаковали зенитной ракетой с севера. Игнат раскрыл подробности удара по Киеву

Российские оккупанты сегодня, 14 января, ударили по Киеву зенитными ракетами . Запуск произошел с северного направления, в связи с чем долетели они в считанные минуты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, на этот раз российские военные применили по столице зенитные ракеты С-400 или С-300.

"Они запускались с северного направления, пока не говорим, откуда, но понятно, где северное направление, по столице Украины", - объяснил Игнат.

Представитель Воздушных Сил добавил, что пуски осуществлялись близко от границы, в связи с чем ракеты долетели до Киева за считанные 1-2 минуты. Пока в Украине нет необходимых средств для сбивания таких ракет.