Атаковали зенитной ракетой с севера. Игнат раскрыл подробности удара по Киеву
Российские оккупанты сегодня, 14 января, ударили по Киеву зенитными ракетами. Запуск произошел с северного направления, в связи с чем долетели они в считанные минуты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игната, на этот раз российские военные применили по столице зенитные ракеты С-400 или С-300.
"Они запускались с северного направления, пока не говорим, откуда, но понятно, где северное направление, по столице Украины", - объяснил Игнат.
Представитель Воздушных Сил добавил, что пуски осуществлялись близко от границы, в связи с чем ракеты долетели до Киева за считанные 1-2 минуты. Пока в Украине нет необходимых средств для сбивания таких ракет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне утром ударили ракетами по Киеву. Попадания были зафиксированы в Голосеевском и Днепровском районах.
В Воздушных силах допустили, что запуск состоялся с северного направления по баллистической траектории, поэтому сигнал воздушной тревоги в Киеве дали позже.
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