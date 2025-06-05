Під ударом ліцей, амбулаторія: Одещину вночі атакували понад 25 дронів

Попередні атаки росіян на Одеську область

Одеська область майже щодня зазнає масованих ударів з повітря. Загарбники використовують ударні безпілотники для атак на саму Одесу та райони, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі. Попередня ніч не стала винятком.

Як повідомили представники місцевої влади, в ніч на 4 червня росіяни випустили по Одесі понад 20 безпілотників.

В ніч на 3 червня росіяни також запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.

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