Под ударом лицей, амбулатория: Одесскую область ночью атаковали более 25 дронов

Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. В Белгород-Днестровском районе в результате попаданий разрушена амбулатория семейной медицины, а также повреждены помещения лицея и центра творчества детей и юношества. На местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели и местные пожарные команды.

Сейчас продолжается документирование последствий атаки. Прокуроры совместно с другими правоохранителями работают на местах, проводится осмотр разрушенных объектов, устанавливается полный перечень повреждений.

В прокуратуре начали досудебное расследование по факту военного преступления - нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Одесская ОВА, пресс-служба ГСЧС и прокуратура обнародовала последствия российского удара по Белгород-Днестровскому району.

Фото: Последствия дроновой атаки по Одесской области (od.gp.gov.ua, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram )