Під ударом ліцей, амбулаторія: Одещину вночі атакували понад 25 дронів

У ніч на 5 червня російські окупанти здійснили масовану атаку ударними дронами по Одещині. За попередніми даними, було випущено понад 25 безпілотників.

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину – порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі триває документування наслідків атаки. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями працюють на місцях, проводиться огляд зруйнованих об’єктів, встановлюється повний перелік пошкоджень.

Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. У Білгород-Дністровському районі внаслідок влучань зруйновано амбулаторію сімейної медицини, а також пошкоджено приміщення ліцею і центру творчості дітей та юнацтва. На місцях виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники та місцеві пожежні команди.

Попередні атаки росіян на Одеську область

Одеська область майже щодня зазнає масованих ударів з повітря. Загарбники використовують ударні безпілотники для атак на саму Одесу та райони, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі. Попередня ніч не стала винятком.

Як повідомили представники місцевої влади, в ніч на 4 червня росіяни випустили по Одесі понад 20 безпілотників.

В ніч на 3 червня росіяни також запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.

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