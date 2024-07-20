Атакували країни НАТО. В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів

Хакерів затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їх будинках провели обшуки та вилучили матеріали.

Правоохоронці вважають, що кіберзлочинці належать до хакерської групи NoName057(16). Вона виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група заявляє, що "відповідає на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Хакери NoName057(16) здійснюють DDoS-атаки на сторінки державних і приватних компаній, урядових організацій, критичної інфраструктури союзників України, зокрема, країн НАТО.

Минулого місяця угрупування NoName057(16) атакувало підрозділ компанії Santa Barbara Systems, яка базується в Іспанії. Вона займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

Цивільна гвардія Іспанії заявила, що продовжує слідство, щоб ідентифікувати учасників атак.