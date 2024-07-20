Атакували країни НАТО. В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів

Цивільна гвардія Іспанії затримала трьох проросійських хакерів. Ймовірно, вони є учасниками угруповування, яке атакує країни НАТО, що підтримують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.
Хакерів затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їх будинках провели обшуки та вилучили матеріали.
Правоохоронці вважають, що кіберзлочинці належать до хакерської групи NoName057(16). Вона виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група заявляє, що "відповідає на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".
Хакери NoName057(16) здійснюють DDoS-атаки на сторінки державних і приватних компаній, урядових організацій, критичної інфраструктури союзників України, зокрема, країн НАТО.
Минулого місяця угрупування NoName057(16) атакувало підрозділ компанії Santa Barbara Systems, яка базується в Іспанії. Вона займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.
Цивільна гвардія Іспанії заявила, що продовжує слідство, щоб ідентифікувати учасників атак.
Варто зазначити, що російські хакери постійно атакують українські ресурси та навіть критичну інфраструктуру. Кібератаки також здійснюються проти союзників України.
У травні урядові установи Польщі зазнали кібератаки. У Польщі заявили, що за атакою стоїть угруповання, пов'язане з російськими спецслужбами.
Раніше активісти з групи "Кібер спротиву" отримали списки співробітників ГРУ, які відповідальні за поширення ІПСО для зриву мобілізації в Україні.
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