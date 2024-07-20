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Атакували країни НАТО. В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів

Фото: в Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Цивільна гвардія Іспанії затримала трьох проросійських хакерів. Ймовірно, вони є учасниками угруповування, яке атакує країни НАТО, що підтримують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Хакерів затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їх будинках провели обшуки та вилучили матеріали.

Правоохоронці вважають, що кіберзлочинці належать до хакерської групи NoName057(16). Вона виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Група заявляє, що "відповідає на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів".

Хакери NoName057(16) здійснюють DDoS-атаки на сторінки державних і приватних компаній, урядових організацій, критичної інфраструктури союзників України, зокрема, країн НАТО.

Минулого місяця угрупування NoName057(16) атакувало підрозділ компанії Santa Barbara Systems, яка базується в Іспанії. Вона займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

Цивільна гвардія Іспанії заявила, що продовжує слідство, щоб ідентифікувати учасників атак.

 

Атаки російських хакерів

Варто зазначити, що російські хакери постійно атакують українські ресурси та навіть критичну інфраструктуру. Кібератаки також здійснюються проти союзників України.

У травні урядові установи Польщі зазнали кібератаки. У Польщі заявили, що за атакою стоїть угруповання, пов'язане з російськими спецслужбами.

Раніше активісти з групи "Кібер спротиву" отримали списки співробітників ГРУ, які відповідальні за поширення ІПСО для зриву мобілізації в Україні.

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