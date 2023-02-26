Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі

Сьогодні, 26 лютого, на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Як зазначає моніторингова група, білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких було завдано удару по літаку країни-агресора.
Але організатори атаки, за словами лідера опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, успішно втекли і вже перебувають у безпеці. Вони виїхали за кордон.
За інформацією "Беларускі Гаюн", сьогодні на білоруському аеродромі значні пошкодження отримав А-50У з реєстраційним номером RF-50608. Були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.
Він прилетів до Білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів. Попереднього разу борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року - у день повномасштабного вторгнення в Україну.
У повітряно-космічних силах країни-агресора зараз є дев'ять таких літаків. При цьому удосконалених (з модифікацією "У") в окупантів лише шість одиниць.
Для обслуговування одного А-50 необхідно 19 осіб (5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість його складає 330 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 26 лютого рано вранці на аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи.
Пізніше з'явилася інформація, що на аеродром було здійснено атаку, метою якої став російський розвідувальний літак А-50.
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