Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси

Как отмечает мониторинговая группа, белорусские силовики обнаружили сумку с пультами управления беспилотниками, при помощи которых был нанесен удар по самолету страны-агрессора.

Но организаторы атаки, по словам лидера оппозиционного движения BYPOL Александра Азарова, успешно скрылись и уже находятся в безопасности. Они выехали за границу.

Почему А-50 важен для россиян

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня на белорусском аэродроме значительные повреждения получил А-50У с регистрационным номером RF-50608. Были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

Он прилетел в Беларусь еще 3 января 2023 года и с того момента сделал 12 вылетов. В предыдущий раз борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года - в день полномасштабного вторжения в Украину.

В воздушно-космических силах страны-агрессора сейчас находится девять таких самолетов. При этом усовершенствованных (с модификацией "У") у оккупантов всего шесть единиц.

Для обслуживания одного А-50 необходимо 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость его составляет 330 миллионов долларов.