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Атаковали дронами. Появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси

Иллюстративное фото: появились новые подробности удара по самолету А-50 в Беларуси (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 26 февраля, на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 при помощи двух дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Как отмечает мониторинговая группа, белорусские силовики обнаружили сумку с пультами управления беспилотниками, при помощи которых был нанесен удар по самолету страны-агрессора.

Но организаторы атаки, по словам лидера оппозиционного движения BYPOL Александра Азарова, успешно скрылись и уже находятся в безопасности. Они выехали за границу.

Почему А-50 важен для россиян

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня на белорусском аэродроме значительные повреждения получил А-50У с регистрационным номером RF-50608. Были повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

Он прилетел в Беларусь еще 3 января 2023 года и с того момента сделал 12 вылетов. В предыдущий раз борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года - в день полномасштабного вторжения в Украину.

В воздушно-космических силах страны-агрессора сейчас находится девять таких самолетов. При этом усовершенствованных (с модификацией "У") у оккупантов всего шесть единиц.

Для обслуживания одного А-50 необходимо 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала). Стоимость его составляет 330 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 26 февраля рано утром на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы.

Позже появилась информация, что на аэродром была совершена атака, целью которой стал российский разведывательный самолет А-50.

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