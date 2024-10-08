На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна, - мережі

Удар по нафтобазі в Феодосії

АТ "Морський нафтовий термінал" є одним із найбільших у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. У березні 2024 року територію нафтобази вже атакували 4 безпілотника.

В ніч на понеділок, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Феодосії пролунала низка потужних вибухів. Після цього на терміналі спалахнула пожежа. У місті запровадили режим муніципальної надзвичайної ситуації.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтотерміналу в Феодосії.

За даними ЗМІ, на території нафтобази могла перебувати російська система ППО "Панцир-С1".

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