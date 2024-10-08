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На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна, - мережі

Вівторок 08 жовтня 2024 00:36
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На атакованій ЗСУ нафтобазі у Феодосії загорілася ще одна цистерна, - мережі Фото: на нафтобазі у Феодосії триває масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На нафтобазі у Феодосії, яку минулої ночі атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Зазначається, що пожежа спалахнула о 21.07. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.

Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.

Удар по нафтобазі в Феодосії

АТ "Морський нафтовий термінал" є одним із найбільших у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. У березні 2024 року територію нафтобази вже атакували 4 безпілотника.

В ніч на понеділок, 7 жовтня, у тимчасово окупованій Феодосії пролунала низка потужних вибухів. Після цього на терміналі спалахнула пожежа. У місті запровадили режим муніципальної надзвичайної ситуації.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтотерміналу в Феодосії.

За даними ЗМІ, на території нафтобази могла перебувати російська система ППО "Панцир-С1".

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