ua en ru
Вт, 08 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии загорелась еще одна цистерна, - сети

Вторник 08 октября 2024 00:36
UA EN RU
На атакованной ВСУ нефтебазе в Феодосии загорелась еще одна цистерна, - сети Фото: на нефтебазе в Феодосии продолжается масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На нефтебазе в Феодосии, которую минувшей ночью атаковали Вооруженные силы Украины, вспыхнула еще одна цистерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что пожар вспыхнул в 21.07. К нефтебазе помчались скорые и пожарные машины.

Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.

Удар по нефтебазе в Феодосии

АО "Морской нефтяной терминал" является одним из крупнейших в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. В марте 2024 года территорию нефтебазы уже атаковали 4 беспилотника.

В ночь на понедельник, 7 октября, во временно оккупированной Феодосии прогремел ряд мощных взрывов. После этого на терминале вспыхнул пожар. В городе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтетерминалу в Феодосии.

По данным СМИ, на территории нефтебазы могла находиться российская система ПВО "Панцирь-С1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше