Атакований нафтохімічний завод у Тольятті: спалахнула сильна пожежа, почалася евакуація

Під ранок пабліки почали публікувати кадри пожежі на заводі в Тольятті, на яких видно сильне загоряння та густі стовпи чорного диму.

Відомо, що в Самарській області під ранок було оголошено небезпеку атаки дронів, а місцевий аеропорт призупинив роботу.

В оперштабі регіону в Telegram інформації ні про безпілотну небезпеку, ні про атаку дронів не було. При цьому губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев припинив сповіщення в паблиці Telegram, який є доступним користувачам в Україні - він почав використовувати для зв'язку з росіянами інші месенджери.

Місцеві писали про евакуацію АвтоВАЗ на заводі після атаки.

"Тольяттікаучук" - велике нафтохімічне підприємство в місті Тольятті Самарської області РФ. Воно виробляє синтетичний каучук, хімічну сировину та добавки до бензину.

Завод важливий як громадянської промисловості: його продукція можна використовувати у виробничих ланцюжках російського військово-промислового комплексу.

Синтетичні каучуки, що виробляються комбінатом, зокрема використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних та балістичних ракет.