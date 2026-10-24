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Атакований нафтохімічний завод у Тольятті: спалахнула сильна пожежа, почалася евакуація

08:01 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник російської МНС (Getty Images)

У Самарській області РФ, у Тольятті, в ніч на 24 жовтня було атаковано велике нафтохімічне підприємство "Тольяттікаучук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Під ранок пабліки почали публікувати кадри пожежі на заводі в Тольятті, на яких видно сильне загоряння та густі стовпи чорного диму.

Відомо, що в Самарській області під ранок було оголошено небезпеку атаки дронів, а місцевий аеропорт призупинив роботу.

В оперштабі регіону в Telegram інформації ні про безпілотну небезпеку, ні про атаку дронів не було. При цьому губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев припинив сповіщення в паблиці Telegram, який є доступним користувачам в Україні - він почав використовувати для зв'язку з росіянами інші месенджери.

Місцеві писали про евакуацію АвтоВАЗ на заводі після атаки.

"Тольяттікаучук" - велике нафтохімічне підприємство в місті Тольятті Самарської області РФ. Воно виробляє синтетичний каучук, хімічну сировину та добавки до бензину.

Завод важливий як громадянської промисловості: його продукція можна використовувати у виробничих ланцюжках російського військово-промислового комплексу.

Синтетичні каучуки, що виробляються комбінатом, зокрема використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних та балістичних ракет.

Нагадаємо, минулого місяця українські дрони також вразили комбінат "Тольяттікаучук" у Самарській області РФ.

"Тольяттікаучук" також був атакований у червні цього року.

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Російська ФедераціяТольяттиАтака дронів