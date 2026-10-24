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Атакован нефтехимический завод в Тольятти: вспыхнул сильный пожар, началась эвакуация

08:01 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник российской МЧС (Getty Images)

В Самарской области РФ, в Тольятти, в ночь на 24 октября было атаковано крупное нефтехимическое предприятие "Тольяттикаучук".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Под утро паблики начали публиковать кадры пожара на заводе в Тольятти, на которых видно сильное возгорание и густые столбы черного дыма.

Известно, что в Самарской области под утро была оглашена опасность атаки дронов, а местный аэропорт приостановил работу.

В оперштабе региона в Telegram информации ни о беспилотной опасности, ни об атаке дронов не было. При этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прекратил вещание в паблике Telegram, который доступный пользователям в Украине - он начал использовать для связи с россиянами другие мессенджеры.

Местные писали об эвакуации АвтоВАЗ на хаводе после атаки.

"Тольяттикаучук" - крупное нефтехимическое предприятие в городе Тольятти Самарской области РФ. Оно производит синтетический каучук, химическое сырье и добавки к бензину.

Завод важен не только для гражданской промышленности: его продукция может использоваться в производственных цепочках российского военно-промышленного комплекса.

Синтетические каучуки, производимые комбинатом, в частности используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Напомним, в прошлм месяце украинские дроны также поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ.

"Тольяттикаучук" также был атакован в июне этого года.

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