Атакован нефтехимический завод в Тольятти: вспыхнул сильный пожар, началась эвакуация

Под утро паблики начали публиковать кадры пожара на заводе в Тольятти, на которых видно сильное возгорание и густые столбы черного дыма.

Известно, что в Самарской области под утро была оглашена опасность атаки дронов, а местный аэропорт приостановил работу.

В оперштабе региона в Telegram информации ни о беспилотной опасности, ни об атаке дронов не было. При этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прекратил вещание в паблике Telegram, который доступный пользователям в Украине - он начал использовать для связи с россиянами другие мессенджеры.

Местные писали об эвакуации АвтоВАЗ на хаводе после атаки.

"Тольяттикаучук" - крупное нефтехимическое предприятие в городе Тольятти Самарской области РФ. Оно производит синтетический каучук, химическое сырье и добавки к бензину.

Завод важен не только для гражданской промышленности: его продукция может использоваться в производственных цепочках российского военно-промышленного комплекса.

Синтетические каучуки, производимые комбинатом, в частности используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.