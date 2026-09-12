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Українські дрони вгатили по заводу "Тольяттикаучук" за 880 км від України

12:38 12.09.2026 Сб
2 хв
Завод виробляє синтетичний каучук, який використовують у ракетній промисловості
aimg Марія Науменко
Українські дрони вгатили по заводу "Тольяттикаучук" за 880 км від України Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)
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Українські дрони в ніч на 12 вересня уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області РФ. Після влучання на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Уражено комбінат "Тольяттикаучук", - йдеться в повідомленні. - На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею".

Відстань до цілі становила близько 880 км.

Що відомо про атаку

У Силах безпілотних систем ЗС України підтвердили, що удар по підприємству здійснили в ніч на 12 вересня.

За їхніми даними, оператори 1-го окремого центру СБС спільно з іншими складовими Сил оборони України уразили комбінат у Самарській області.

У СБС зазначили, що атака є частиною системної роботи по об'єктах, на яких тримається російський військово-промисловий комплекс.

Наразі українська сторона уточнює наслідки удару та масштаб пошкоджень.

Що виробляє "Тольяттикаучук"

Комбінат спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових компонентів пального.

Окреме значення підприємства пов'язане з його продукцією для російської промисловості. Синтетичні каучуки, які виробляє комбінат, зокрема використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Таким чином, підприємство належить до промислових об'єктів, продукція яких може використовуватися у забезпеченні російського військово-промислового комплексу.

Нагадуємо, вранці 12 вересня Міноборони РФ заявило про масовану атаку українських дронів.

Російська сторона стверджувала, що за ніч її ППО нібито знищила та перехопила 230 безпілотників над 12 областями РФ, а також окупованим Кримом і акваторіями Чорного та Азовського морів.

На тлі атаки повідомлялося про пожежі в Таганрозі, а також можливий удар по військовому аеродрому "Таганрог-Центральний".

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