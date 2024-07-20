Атакована енергетика та залізниця: все про наслідки нічного обстрілу України

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Про пуски російськими окупантами дронів-камікадзе стало відомо ввечері 19 липня. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку Полтави та області, а також про рух дронів на півночі України

Чим атакувала Росія

За даними Повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по Україні три балістичні ракети "Іскандер-М", крилату ракету "Іскандер-К", а також 16 дронів-камікадзе типу "Шахед" і один БпЛА невстановленого типу.

Протиповітряна оборона знищила 12 "Шахедів" та безпілотник невстановленого типу.

Під ударом ворога були п'ять регіонів, а саме Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

Чи є влучання у Києві

Відомо, що вночі у Київській області працювала ППО, була загроза для столиці.

Київська міська військова адміністрація наголосила, що у Києві прямих влучань не було. Проте у Соломʼянському районі зафіксували падіння фрагментів ворожого дрона.

Інформації про руйнування та постраждалих немає.

Наслідки для енергетики

Росія атакувала об'єкти енергетики у трьох регіонах України. Як повідомило "Укренерго", російські дрони атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії у Полтавській, Сумській та Чернігівській області.

Через атаку знеструмлювалися споживачі у Полтавській та Чернігівській областях.

Сумська та Чернігівська ОВА зазначають, що на місці влучань працюють необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Удар по залізниці

Цієї ночі у Харківській області під ударом ворога опинилася залізниця. Четверо залізничників отримали поранення, пошкоджені будівлі та рухомий склад.

Також на виїзді з Харкова була пошкоджена контактна мережа, тому потяги до Києва 63 та 719 затримуються. Вони поновили рух вночі. Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

"Укрзалізниця" зазначає, що частина пасажирів очікують на їхні поїзди, а частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.

Оновлено о 9:35. "УЗ" зазначає, що пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено. На залізниці тривають ремонтні роботи.

Потяги в напрямку Краматорська прибуватимуть зі значною затримкою. Те саме стосується оборотного рейсу з Краматорська, відправка якого буде можливою пізніше.

Полтавська область

Полтавська область була атакована дронами-камікадзе. За даними ОВА, є влучання у Полтавському районі, знеструмлено 16 населених пунктів. Станом на ранок без світла майже 3,8 тисячі споживачів, без води - 700.

У Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Там виникла пожежа, її вже ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ, "Укренерго", "Укрзалізниці", КМВА, голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, Сумської ОВА.