Атакована энергетика и железная дорога: что известно о последствиях ночного обстрела Украины

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О пусках российскими оккупантами дронов-камикадзе стало известно вечером 19 июля. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в направлении Полтавы и области, а также о движении дронов на севере Украины

Чем атаковала Россия

По данным Воздушных сил ВСУ, российская армия выпустила по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", крылатую ракету "Искандер-К", а также 16 дронов-камикадзе типа "Шахед" и один БПЛА неустановленного типа.

Противовоздушная оборона уничтожила 12 "Шахедов" и беспилотник неустановленного типа.

Под ударом врага были пять регионов, а именно Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Киевская область.

Есть ли попадание в Киеве

Известно, что ночью в Киевской области работала ПВО, была угроза для столицы.

Киевская городская военная администрация подчеркнула, что в Киеве прямых попаданий не было. Однако в Соломенском районе зафиксировали падение фрагментов вражеского дрона.

Информация о разрушении и пострадавших нет.

Последствия для энергетики

Россия атаковала объекты энергетики в трех регионах Украины. Как сообщило "Укрэнерго", российские дроны атаковали объекты оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской области.

Из-за атаки обесточены потребители в Полтавской и Черниговской областях.

Сумская и Черниговская ОВА отмечают, что на месте попадания работают необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Удар по железной дороге

Этой ночью в Харьковской области под ударом врага оказалась железная дорога. Четверо железнодорожников получили ранения, повреждены здания и подвижной состав.

Также на выезде из Харькова была повреждена контактная сеть, поэтому поезда в Киев 63 и 719 задерживаются. Они возобновили движение ночью. Также задерживается Интерсити в Краматорск.

"Укрзализныця" отмечает, что часть пассажиров ожидают их поездов, а часть для скорости и удобства подвезут микроавтобусами.

Обновлено в 9:35. "УЗ" отмечает, что пересадки для пассажиров ночных рейсов из Харькова успешно завершены. На железной дороге ведутся ремонтные работы.

Поезда в направлении Краматорска будут прибывать со значительной задержкой. То же касается оборотного рейса из Краматорска, отправка которого будет возможна позже.

Полтавская область

Полтавская область была атакована дронами-камикадзе. По данным ОВА, есть попадания в Полтавском районе, обесточены 16 населенных пунктов. По состоянию на утро без света почти 3,8 тысячи потребителей, без воды - 700.

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Там возник пожар, его уже ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", "Укрзализныци", КГВА, главы Полтавской ОВА Филипа Пронина, главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Сумской ОВА.