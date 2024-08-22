Атакована авіабаза "Маринівка" - єдиний аеродром РФ з укриттями для літаків, - ЗМІ

Зазначається, що авіабаза "Маринівка" знаходиться за 450 км від лінії фронту. Аеродром розташований ближче до Казахстану за 200 км, відстань до України становить 270 км.

Також "Маринівка" відома тим, що це єдиний з усіх аеродромів поблизу України, на якому росіяни побудували укриття для літаків. Окупанти почали споруджувати їх у листопаді 2023 року та завершили на початку 2024 року.

Defence Express зазначає, що ці укриття складно назвати захисними спорудами. Мова йде скоріше про ангари для захисту від погодних умов, але вони не можуть захистити від уламків.

На авіабазі "Маринівка" базуються літаки-розвідники Су-24МР. Там теж базувались фронтові бомбардувальники Су-34. Загалом на аеродромі було зафіксовано 14 Су-24 (без урахування "кладовища") та 15 Су-34.